General Caballero JLM: Tributo a los campeones de la Copa Paraguay 2025

El rojo altoparanaense, General Caballero de Juan León Mallorquín, disputará el domingo contra Guaraní, a las 18:00, el último partido en condición de local en la máxima categoría, de la que se despedirá en la misma semana frente a Libertad, de visitante.

Lea más: Cierre de la temporada, con la Supercopa

La dirigencia del Puma de Ka’arendy testimoniará luego del partido oficial a los protagonistas de la mayor conquista deportiva del club, que preside el Dr. Julio César Aldama y que tiene como técnico a Humberto Jesús “Loro” Ovelar, ambos mallorquinos.

La comunidad estará presente en la fiesta dominical, probablemente en un número aceptable. Pretender llenar el estadio con capacidad para 10.000 espectadores es algo casi imposible, teniendo en cuenta que el distrito tiene solo alrededor de 17.000 habitantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2026, General Caballero competirá en la Intermedia, luego de cuatro años de permanencia en Primera.