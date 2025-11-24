General Caballero JLM: Fiesta de los campeones de la Copa Paraguay

Pese al anticipado descenso matemático a la División Intermedia, el Rojo mallorquino, General Caballero, demostró su fortaleza deportiva para superar las últimas instancias del torneo de integración, contra Nacional en semifinales y frente al 2 de Mayo, en la final, para lograr la corona.

El jueves, el Puma altoparanaense se despedirá de la máxima categoría luego de cuatro años con el duelo contra Libertad, en La Huerta, a las 17:30.

Sin embargo, este no será el último partido de la temporada para General Caballero, que el sábado 6 de diciembre jugará la Supercopa Paraguay con el campeón liguero del ciclo con mayor puntaje, es decir con el que conquiste el Clausura, Cerro Porteño o Guaraní.

Clementino González, Míller Mareco y Teodoro Arce integran en podio de futbolistas del club con mayor cantidad de presentaciones en el profesionalismo.