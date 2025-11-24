General Caballero JLM
24 de noviembre de 2025 - 17:03

General Caballero JLM: Fiesta de los campeones de la Copa Paraguay

Los campeones con sus respectivos diplomas que deben ser encuadrados para su mayor duración
General Caballero de Juan León Mallorquín tuvo la noche del domingo su colorida fiesta por la obtención del título de la Copa Paraguay 2025, su máximo logro en 63 años de vida institucional.

Por ABC Color

Pese al anticipado descenso matemático a la División Intermedia, el Rojo mallorquino, General Caballero, demostró su fortaleza deportiva para superar las últimas instancias del torneo de integración, contra Nacional en semifinales y frente al 2 de Mayo, en la final, para lograr la corona.

El jueves, el Puma altoparanaense se despedirá de la máxima categoría luego de cuatro años con el duelo contra Libertad, en La Huerta, a las 17:30.

Sin embargo, este no será el último partido de la temporada para General Caballero, que el sábado 6 de diciembre jugará la Supercopa Paraguay con el campeón liguero del ciclo con mayor puntaje, es decir con el que conquiste el Clausura, Cerro Porteño o Guaraní.

Clementino González, Míller Mareco y Teodoro Arce integran en podio de futbolistas del club con mayor cantidad de presentaciones en el profesionalismo.