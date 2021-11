“No tuve ningún contacto de la gente de Guaraní por Alfio”

Guaraní visita el domingo a Libertad en un clásico clave en la pelea por el título. Así como en la víspera del más añejo, que el Aborigen ganó 3-1 en Para Uno, Fernando Jubero quiere contar con todos los titulares. El entrenador perdió a Marcelo González por sanción (expulsado contra Sportivo Luqueño) y hasta el momento, a Alfio Oviedo por cláusula.

Lea más: “Donde Jubero me ponga debo rendir y ayudar al equipo”

El atacante pertenece al Gumarelo, que estipuló en la cesión que no puede enfrentar al dueño de los derechos salvo que pague un monto establecido en el contrato. “A mí no me llamaron, yo no tuve ningún contacto con la gente de Guaraní. Es un monto grande”, manifestó Rubén di Tore al Cardinal Deportivo. Según el presidente, no recibió ningún llamado desde Dos Bocas por Oviedo.