Los hinchas del Indio hacen fila por la habilitación del 100%

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) autorizó el jueves la apertura total del Rogelio Silvino Livieres para la definición del torneo Clausura. A dos días del partido contra Cerro Porteño, el club había anunciado “entradas agotadas” después del canje/venta de las localidades correspondientes al 50% del estadio. Este viernes, des muy tempranas horas, varios hinchas del Aborigen están sobre la Avenida Eusebio Ayala, aguardando poder acceder a un ticket.

Lea más: Mirá como luce el Rogelio Livieres a un día de la definición

A pesar de la determinación del organismo sanitario, la directiva del Aurinegro todavía no recibió la respuesta oficial del ente, por ende, no puede habilitar aún la venta de las boletas del otro cincuenta por ciento de la capacidad del recinto. “Estamos trabajando en eso”, contaron a ABC desde Dos Bocas. “No recibimos oficialmente del Ministerio de Salud la autorización”, agregó una fuente de la institución. Mientras tanto, los seguidores aguardan afuera de la secretaría.