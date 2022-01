Daniel Villalba y Raúl Bobadilla fueron separados del plantel de Guaraní por actos de indisciplina. Este martes, el exRiver Plate desmintió el hecho, reveló que está sorprendido y mencionó que el “club no me notificó ningún acto de indisciplina”. “Me levante con la noticia, muy desagradable. No cometí ningún tipo de indisciplina. Yo tengo con covid-19 y estoy en aislamiento hasta el viernes. Me tengo que presentar después”, expresó a ABC Cardinal.

“Tengo contrato con Guaraní hasta diciembre de 2022. Soy consciente de que no tuve mucha participación en el semestre pasado (…) Los dirigentes están contentos conmigo y quieren que siga. Yo en lo personal necesito jugar, la realidad es que necesito jugar. Daré lo mejor en Guaraní si me toca quedarme y sino, hablaré con mi representante para buscar una buena salida”, agregó Villalva, quien aún tiene vínculo con el vicecampeón del torneo Clausura 2021.

“A mi no me notificaron ninguno acto de indisciplina. Por eso salgo a aclarar y desmentir. En ningún momento la directiva me reclamó nada porque no hubo ninguna indisciplina de mi parte. Tampoco me bajaron a la reserva ni mucho menos. Yo estoy con covid y aislado. Me voy a presentar a entrenar, a cumplir mi contrato”, finalizó Villalva, quien también aclaró que en ningún momento conversó con Fernando Jubero sobre la continuidad o no.