“El golpe que nos dio fue más violento del que recibió”

Tras el final del partido que el 4 de diciembre jugaron Guaraní y Cerro Porteño, donde el azulgrana se consagró campeón tras empatar el partido luego de ir cayendo 2-0, Saulo Rey, kinesiologo del club le había propinado un golpe Juliadoza cuando los integrantes de Guaraní fueron a protestar en el final del partido. Acosta señaló que el golpe no fue para tanto.

“El golpe que nos dio Juliadoza fue más violento del que él recibio. Depende del comentario de cada uno de ustedes, cómo vieron, sí dicen cómo tenía que ser, pero la actuación está ahí, ya no presentamos nada en la APF, ya perdimos el título que se nos arrebató de la misma manera por dos campeonatos consecutivos, pero seguiremos peleando”, dijo Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado sobre la actuación de los árbitros en la primera fecha y señaló que no quiere hablar del tema. “Cuanto más hablamos del arbitraje, más nos palean, hay que enfocarnos en nuestro trabajo y que no suceda lo que sucedió en el Clausura pasado. Ya reclamamos y depende de la APF decidir, estamos en una situación mala, no solo por los reclamos de Guaraní, varios fueron perjudicados y algunos lo hacen solo para beneficiarse”.

El pedido de sanción por parte de Cerro Porteño

Sobre el pedido de Víctor Agüero de Cerro Porteño, de sanción para el Rogelio Livieres, dijo. “Son palabras que están agregando de más, pero no nos afecta a nosotros, se demostró que fue una fiesta, salvo el problema de los últimos minutos, entiendo la reacción de algunos valores del club, pero no incidió en la fiesta que se vivió en el club, no hubo incidentes en los 90 minutos, cosa que ellos quisieron hacer, nosotros teníamos que dar entre 400 a 500 entradas, pero ellos rebasaron todo, ingresaron como 750 en ese sector. De que se les de la entrada es otra cosa, nosotros decidimos a quien venderle. Van a tratar de llevar a un campo para inhabilitar el estadio para que ellos no vengan más, por algo, por algún temor no quieren venir, fue una fiesta siempre, el comportamiento del público aurinegro siempre fue brillante”.

El debut en el Parque del Guairá

Sobre el debut en el Apertura ante Guaireña dijo que no hay mucho por decir ya que recién es el primer partido del año, sí cree que le faltó definición al equipo para aprovechar los momentos buenos que tuvo en el juego.

Mencionó que nunca le salió las cosas bien a Guaraní en el Parque del Guairá, pero que no quiere tomarlo como excusa. “La verdad que las cosas allí nunca nos salieron bien, no pudimos ganar, pero el campo es para los dos, no hay que buscar por ese lado, es para los dos el tema de la cancha, reitero”.

Confirmó que ya no va a incorporar ningún arquero porque es parte del proceso que se inició el año pasado, tampoco piensa en reforzar en otro puesto a no ser que Fernando Jubero pida. Se mostró contento con el debut de la Sub 20 en la Copa Libertadores.

Matías Segovia y la rescisión con tres jugadores

Fue consultado por Matías Segovia. “Matías Segovia es un diamante en bruto, pero hay que ir puliéndolo. A él a los 13 años ya quisieron llevarlo, pero está trabajando con nosotros, formándose y estudiando. Queremos retenerlo lo más posible, pero a veces te aprieta el zapato y tenes que vender”.

Sobre la rescisión con Bobadilla y Villalva, señaló. “Se está hablando con Keko, queremos llegar a buenos terminos con él. No quiero decir porque rescindimos con Raúl Bobadilla, lo vamos a dejar aquí adentro nomás. También rescindimos con Servio, liberamos el pase y él se fue a Rosario Central”, finalizó.