Josué Colmán viajó a México a pesar del vínculo con Guaraní

Josué Colmán voló en la madrugada de este lunes a México. El viaje del futbolista tiene como objetivo firmar un pre-contrato con un club azteca, donde continuaría la carrera. La partida del jugador es a seis meses de la culminación del vínculo con Guaraní, que había pactado con el ex Cerro Porteño hasta diciembre de 2022.

“Hace un rato me dijeron eso y estoy tratando de ver que pasa”, expresó, sorprendido, Javier Acosta al Cardinal Deportivo. Según el director deportivo del Aborigen, el atacante tiene una cláusula de salida (aproximadamente US$ 1.000.000). “Josué Colmán tiene una cláusula de salida. No te puedo hablar de la cláusula porque es de confidencialidad”, agregó.

Colmán llegó a Dos Bocas a principios de 2021 y desde la vuelta de Fernando Jubero, el ofensivo de 23 años recuperó el nivel, que generó la convocatoria a la selección paraguaya. Por este motivo, según reveló Acosta, el club tenía la intención de renovar. “Nosotros estábamos en tratativas de una posible extensión, pero vamos a ver”, finalizó.