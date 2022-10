Fernando Jubero: “Es un deporte colectivo y todos nos hemos de sentir responsables”

Resistencia se impuso este lunes a Guaraní por 1-0 en el Rogelio Livieres, acrecentando la crisis del “legendario” que hoy se ubica en el penúltimo lugar de la tabla con 14 puntos en 14 partidos disputados. El entrenador Fernando Jubero habló en conferencia y detalló la actualidad que vive el equipo, que hoy es foco de críticas por doquier.

“Un partido un poco extraño, empezamos bien, siendo protagonistas y teniendo llegadas claras. Al final del primer tiempo llega el penal y nos condiciona el segundo, donde estuvimos imprecisos y apurados. No hemos podido conseguir nada positivo esta noche”.

El penal que significó la derrota

“Me parece que hay faltas más fuertes en el centro del campo que no se sancionan, para mí no era penal, pero no se puede hacer mucho más”, expresó el técnico, sobre el tanto de penal de Ronaldo Martínez, que le valieron los tres puntos al equipo del bajo.

Su continuidad

“Estoy muy centrado en mi trabajo, intento sacarle el mayor rendimiento al equipo. Venimos de haber conseguido una victoria importante. Sobre lo que pasa de puertas afuera, no puedo decir nada”.

¿Por dónde pasa el problema?

“El fútbol es un deporte colectivo y todos nos hemos de sentir responsables cuando se gana y se pierde. Es un tema colectivo, no encontramos esa regularidad, en dos partidos consecutivos vimos dos caras del mismo equipo”, sentenció.