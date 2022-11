Aureliano Torres fue destituido en Guaraní: “La verdad, duele”

Guaraní comenzó a mover piezas en la era Hernán Rodrigo López. La llegada del nuevo entrenador y sustituto de Fernando Jubero también trae cambios en las Divisiones Formativas. Una de las modificaciones afectó a Aureliano Torres, quien fue destituido como técnico de la División Reserva y de la Sub 19. El exjugador explicó los motivos al Cardinal Deportivo.

“El gerente del club me comunicó que no seguía en Guaraní. Vendrá otro coordinador por decisión de la directiva”, señaló Torres, quien aclaró que no abandona la institución por la intención de formar parte del cuerpo técnico de Jubero, quien rescindió vínculo. “Es mentira que salgo para sumarme al cuerpo técnico de Jubero”, puntualizó.

Torres señaló que no deseaba salir del Aborigen, con el que fue tercero en la Copa Libertadores Sub 20 en este 2022. “No me quería ir del club. Mi papá es de Guaraní, mis hijos son de #Guaraní. Duele, pero tengo que acatar las decisiones del club. Veníamos haciendo un gran trabajo”, finalizó el estratega, que también fue jugador del Legendario.

