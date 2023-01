Marcelo Palau y su vuelta a Guaraní: “Era un deseo personal”

El pasado miércoles, Guaraní anunció la vuelta del mediocampista uruguayo, Marcelo Palau, quien retornó al club después de su paso por el Cerro Porteño, Sportivo Luqueño y Nacional. El jugador de 37 años habló con la prensa este jueves.

“Las cosas siempre pasan por algo. Cuando me fui creí que era el momento de irme, fueron seis años y mucho tiempo de desgaste. Después de cinco años me toca volver, junto cuando llega gente con la que compartimos cosas muy lindas. Se está refundando el plantel, con mucha gente nueva, no hay mejor momento para llegar”.

“Era un deseo personal que traía hace tiempo. Yo de acá me fui con el dolor de mi alma, no fue una decisión fácil. Se dio el gran deseo que yo venía teniendo hace tiempo. Creo que fue mutuo, arreglamos en dos minutos. Cuando hubo el llamado por parte de Santi Sosa, no era necesario hablar mucho más”, detalló Palau.

“Creo que el club intenta dejar atrás los años anteriores que no fueron tan buenos. Con este renacimiento es lo que intentaremos, volver a poner a Guaraní en el lugar en donde estuvo en los seis años cuando estuve acá”.

Las condición física

“Estoy bien físicamente, me falta la parte con pelota. Estoy entrenando desde el 19 de diciembre con Nacional. Las dos semanas anteriores estuve en Uruguay entrenando. No estoy en cero, pero tampoco a la par de mis compañeros”, expresó el uruguayo, que firmó contrato por una temporada con el aurinegro.