Pablo de Muner renunció como DT de Guaraní

Guaraní cayó goleado este viernes por 4-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla y quedó sin posibilidades de ir a la Copa Libertadores 2024, en la última fecha del Torneo Clausura 2023.

El entrenador argentino, Pablo de Muner, renunció a la dirección técnica del Legendario en conferencia de prensa. “He tomado la decisión de dar un paso al costado, no hemos logrado los dos objetivos que teníamos por delante, como la Copa Paraguay y la clasificación a la Copa Libertadores. He tenido una primera etapa muy buena y la segunda no fue la que deseábamos”, expresó.

De Muner había a asumido a finales de agosto de este año, en reemplazo de Juan Pablo Pumpido. Tras su debut en la fecha 9 del Clausura, dejó 14 partidos en Liga y 4 en Copa Paraguay, registrando: 8 triunfos, 5 empates y 5 derrotas, logrando la clasificación a la Copa Sudamericana y quedando eliminado de la “Copa de todos“ en semifinales.