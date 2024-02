La formación de Guaraní para enfrentar el domingo a Olimpia

Guaraní disputará la séptima fecha del torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo en el Departamento de Itapúa. El Aborigen recibirá a Olimpia en el clásico más añejo: modificando la localía, el Indio jugará contra el Decano en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación. El partido, posterior a Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano, será el domingo a las 20:45.

Lea más: Los precios para ver a Guaraní vs. Olimpia en el Villa Alegre

El Legendario quiere cortar la racha de dos empates seguidos y volver al triunfo, que permitirá escalar en la tabla y quedar por detrás de Libertad, aprovechando el empate 1-1 de Sportivo Luqueño con General Caballero de Juan León Mallorquín. En caso de ganar, los de Dos Bocas ascenderán al segundo puesto y estarán momentáneamente a un punto del Gumarelo.

Lucas Bovaglio perfila un solo cambio en Guaraní

Así como Martín Palermo en el rival, el técnico Lucas Bovaglio también planea una sola variante. En este caso, la modificación es ofensiva: Paul Charpentier por César Miño. El ex Sportivo Luqueño, que suma 5 presentaciones y 1 gol (vs. Nacional en el 4-1), ingresará por el Sub 19 para jugar con Adrián Alcaraz. El resto es el mismo que igualó sin goles en el Ka’arendy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La formación de Guaraní vs. Olimpia por el torneo Apertura 2024 del fútbol paraguayo

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Paul Riveros, Mario López, Wilson Ibarrola; Richard Prieto, Estivel Moreira, Agustín Manzur, Felipe Salomoni; Adrián Alcaraz y Paul Charpentier.