Emilio Daher y la derrota de Guaraní

“Estamos comenzando una nueva temporada con Guaraní. Analizando el concepto, iniciamos el trabajo de pretemporada comenzó el 27 de diciembre con una pausa en los días festivos, el trabajo principal se inició el 3 de enero hasta el 10 fueron intensos trabajos físicos y nada de fútbol, eso a cualquiera que sabe de fútbol sabe que no es beneficioso presentarse a jugar. Este amistoso de entrenamiento fue pactado por los cuerpos técnicos mucho antes, no se iba a jugar en Dos Bocas y menos a puertas abiertas”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

“El departamento de marketing decidió plantear la posibilidad de jugar en Dos Bocas por la demolición que se vendrá en días más y se pensó que este partido de entrenamiento se podía hacer en Dos Bocas. Recoleta viene practicando fútbol desde hace tiempo, no están en pretemporada, están en ritmo de competencia”, añadió.

Guaraní ya no traerá refuerzos y apuntará a las divisiones menores. “Tenemos un plantel de casi 40 jugadores y queremos privilegiar nuestras inferiores, queremos ser competitivos y lo somos, queremos ser campeones, pero haremos el esfuerzo para que los jugadores de la cantera del club sean al menos suplentes y titulares como se pueda. Hicimos incorporaciones y tenemos jugadores extranjeros que darán lo suyo, pero el camino es potenciar nuestras inferiores”, afirmó el mandamás aurinegro.

Sobre la incorporación del jugador de Cerro Porteño, Alan Romero, señaló. “Estamos en tratativas con Cerro Porteño por Alan Romero, se está gestionando, podría ser por uno o dos años. Todavía estamos en conversación con la gente de Cerro Porteño al respecto”, finalizó.