El análisis arbitral de la roja a Gaspar Servio: “Correcta decisión”

La expulsión de Gaspar Servio fue una de las polémicas de la cuarta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. David Ojeda solicitó al arquero calmar a los hinchas, que habían lanzado bengalas al campo y en consecuencia, paralizado el final del clásico entre Guaraní y Libertad. El portero gesticuló y reclamó al juez con la pregunta “¿Qué querés que haga?”.

Servio no paró y Ojeda acabó mostrando la roja después de dos amonestaciones en menos de un minuto. “Hace una banda que yo no era ni amonestado y ahora me expulsan, además por algo que yo no era responsable”, expresó el argentino a ABC Cardinal. “El árbitro puede sugerir que yo hable con la hinchada, pero no puede amonestar ni expulsar por eso”, añadió.

Servio había solicitado, en la entrevista con ABC Cardinal, que la Comisión de Árbitros revele los audios de la conversación con Ojeda. “Falta de respeto no hubo nunca. Hay una falta de manejo total del árbitro (Ojeda) tenía que llamar al veedor, al jefe de seguridad, de informa y luego se le multa al club, así se tiene que hacer (…) Saquen el audio de lo qué pasó y listo”, expresó.

El análisis arbitral de la roja de Gaspar Servio

Por su lado, el departamento liderado por Eber Aquino publicó el análisis VAR de la ronda y señaló que la expulsión de Servio fue una “correcta decisión”. “El arquero del equipo amarillo reclamó con los brazos en reiteradas ocasiones por lo que el árbitro decide amonestar. El arquero continúo con su reclamo con la misma actitud y recibió una segunda amonestación”, comentó.