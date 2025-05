Francisco “Chiqui” Arce valora el esfuerzo

“Hicimos un muy buen partido por momentos. Hubo, obviamente, tramos en donde sufrimos un poco más; era esperado por la capacidad del rival y también la forma de jugar que tienen aquí. Respondimos bien, con nuestros recambios. Lo pensamos el partido de esa manera: dejar a la gente más dinámica, más rápida y que pudiera ocupar espacios para el tramo final. Entraron, hicieron su tarea y nos llevamos un gran resultado. Nos llevamos una gran alegría por el esfuerzo, por la forma en que ellos se comportaron físicamente, por toda la logística que se preparó para llegar aquí, que fue excelente y terminó con un muy buen resultado", valoró el conductor aurinegro.

Lea más: Guaraní se planta en Potosí y sostiene el liderazgo en el grupo

Sobre el esfuerzo dirigencial para la preparación el partido, “Chiqui” rescató. “Nuestro club hizo un gran esfuerzo, se preparó esa logística mucho tiempo antes. Teníamos la probabilidad de venir en camioneta o en el bus, elegimos el bus y fue la mejor elección porque era una excelente movilidad, descansamos bien, vinieron descansando los muchachos. Al principio, capaz que a algunos que no tenían tanta experiencia o siendo su primera experiencia jugando aquí, les costó un poco más, pero el resto corrió, no digo normal, pero no se preocupó por eso y sí por el rival", manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sobre lo que se viene, el técnico aborigen expresó. “Ahora mantenemos el invicto, estamos en una llave difícil, vamos a ver qué pasa ahora con el partido entre Independiente y Boston River en Uruguay para tener un panorama más claro. También estamos con la doble competencia, tenemos siete partidos en total para jugar en menos de 23 o 24 días. Ya venimos así, pero como el elenco es joven y bien cuidado en su vida privada, están con un resto físico muy importante. Eso nos da la chance de poder mezclar, de jugar un poco con nosotros desde el lado de los cambios para poder tener siempre un equipo fresco" puntualizó.