Las condolencias de Guaraní por la muerte de Diogo Jota.

Diogo Jota y su hermano André Silva murieron hoy en un accidente de tránsito en España. El futbolista de Liverpool y el jugador del Penafiel perdieron la vida a los 28 y 25 años respectivamente. En medio del luto mundial, Guaraní fue el primer club del fútbol paraguayo en enviar un mensaje por el fallecimiento de los portugueses.

“From Club Guaraní, we send our deepest condolences to the family of Diogo Jota and André Silva during this difficult time. Our thoughts are also with Liverpool FC, Penafiel FC and Portugal, who are also mourning the loss of one of their own. May they rest in peace”, posteó el Aborigen, respondiendo a una publicación del Liverpool en X.

Las condolencias de Guaraní al Liverpool

En la traducción al español, el club escribió: “Desde el Club Guaraní, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Diogo Jota y André Silva en este difícil momento. Nuestros pensamientos también están con el Liverpool FC, el Penafiel FC y Portugal, que también están de luto por la pérdida de uno de los suyos. Que descansen en paz”.

¿Por qué Diogo Jota viajaba en auto a Inglaterra?

Según CNN Portugal, Diogo Jota viajaba en auto con destino a Inglaterra por una recomendación médica: había realizado una operación de pulmón por unas molestias que sufría. “CNN Portugal ha sabido que Diogo Jota se dirigía a Santander, donde debía tomar un barco a Inglaterra, cuando ocurrió el accidente fatal en Zamora”, contó el medio.

Por su lado, la esposa Rute Cardoso, con quien contrajo matrimonio hace 10 días, dijo que “los hermanos conducían un Lamborghini a Benavente, un pueblo español a unos 60 kilómetros del lugar del accidente. Allí descansarían y luego continuarían hasta Santander, también en España, donde tomarían un barco con destino a Portsmouth, Inglaterra”.