Guaraní: viaje a Santiago y en modo Copa Sudamericana 2025

Guaraní viaja el miércoles con destino a Santiago para comenzar la serie de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El Aborigen enfrentará a la Universidad de Chile por un lugar en la llave de los 16 mejores del certamen continental. El partido de ida será el jueves 17 de julio, a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Nacional de la capital trasandina.

El Legendario avanzó a la ronda después de culminar segundo en el Grupo A de la Sudamericana: sumó 8 puntos y finalizó a 4 unidades de Independiente de Avellaneda, rival que espera al ganador del cruce entre paraguayos y chilenos. Por su lado, la U accedió al torneo como tercero del Grupo A de la Copa Libertadores: acabó con 10, 2 menos que Estudiantes La Plata y Botafogo.

Víctor Bernay, con la mayoría a disposición

Víctor Bernay, quien reemplazó a Francisco Arce a mitad de temporada y registra dos encuentros al frente del Indio (3-1 vs 2 de Mayo y 0-1 vs. Nacional), tiene a la mayoría de los jugadores a disposición. El único que no sería llamado es el ecuatoriano Jhon Jairo Sánchez, quien llegó el lunes por la madrugada y fue presentado por la mañana del mismo día.