Thiago Servín cubre la vacancia defensiva en Guaraní

Thiago Adrián Servín cubrirá la vacancia defensiva de Guaraní para el añejo clásico dominical contra Olimpia, a desarrollarse en Ciudad del Este, a las 16:00.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 18:29
Thiago Adrián Servín (22), defensor de Guaraní.
Guaraní, el Legendario, viene de una victoria por 3-2 sobre Recoleta FC. En condiciones normales, el técnico Víctor Bernay debería conservar su base ganadora, pero como Alexandro Maidana fue convocado a la selección Sub 20 para los amistosos contra Brasil, no podrá ser alistado.

De esta forma, Servín cubrirá el puesto de lateral izquierdo. El canterano aurinegro, que habitualmente se desempeña como segundo marcador central, lleva siete partidos en la temporada con el Cacique. Estuvo al margen de las actividades oficiales por una lesión.

