Usan cuenta oficial de la Embajada en Taiwán para saludar a la “embajadora” Gisele Mousqués

“La Embajadora Gisele Mousqués de Filártiga recibió con gran satisfacción el saludo de cumpleaños del Presidente de la República Santiago Peña y de la Comitiva Presidencial en Taiwán”.

Así refiere el posteo de la Embajada paraguaya en Taiwán en su cuenta oficial en X. Se observan fotos y videos del evento que se organizó con motivo del cumpleaños de la experiodista Gisele Mousqués, esposa del embajador paraguayo en Taiwán, Darío Filártiga.

En el evento asistieron el presidente de la República, Santiago Peña, y su delegación oficial que le acompañó en su visita al país oriental la semana pasada. Estuvieron, entre otros, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, y más.

Lo llamativo del posteo de la cuenta oficial es que Mousqués recibió el trato de embajadora, cuando no le corresponde. Su presencia en la sede diplomática es en su carácter de esposa del embajador Filártiga. No tiene funciones oficiales, solventadas con dinero público.

En el grupo de periodistas de la Presidencia de la República en WhatsApp se observó a Mousqués que anunció en su momento que el “excelentísimo Santiago Peña” arribó a Taiwán la semana pasada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Senado aprueba que un ex colaborador de la dictadura de Stroessner sea embajador en Taiwán

Sobre la llamativa publicación en la cuenta de la Embajada, la abogada Alejandra Peralta dijo que “algunos políticos piensan que los cargos son hereditarios porque se creen monarcas, o que el Estado es un botín de guerra y que se reparten privilegios dentro de la parentela”.

“Pero (los políticos) generalmente no se ufanan de eso en las cuentas oficiales de las redes sociales. Del clóset al Facebook y del Facebook a las cuentas oficiales sin rubor ni vergüenza ya es tocarle la oreja al pueblo. No abusen de la paciencia. Recuerden que a lo largo de la historia, grandes imperios cayeron por vanidad”, cuestionó.

Designación polémica

La situación de la esposa del embajador Filártiga se suma a su designación polémica por su pasado stronista. Darío Filártiga se desempeñó como secretario del temible Sabino Augusto Montanaro, exministro de Interior del dictador Alfredo Stroessner.

Lea más: Organizaciones de DD.HH. repudian candidatura a embajador de excolaborador de Stroessner

Filártiga fue además presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) bajo el gobierno de Luis A. González Macchi. Estuvo 11 meses y tuvo que salir por irregularidades y manejos deshonestos que perjudicaron al ente previsional, como denunció la prensa”.

Años después, Filártiga fue secretario político del expresidente Horacio Cartes y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR.