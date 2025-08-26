Guaraní

Guaraní: El Cacique rejuvenece con Bernay

Guaraní parece haber pulsado la tecla correcta con la contratación del entrenador argentino Víctor Bernay (55), cumpliendo una buena campaña en el torneo Apertura, con la promoción de jóvenes valores.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 18:18
Víctor Eduardo Ceferino Bernay (04/04/1970), director técnico de Guaraní.
Víctor Eduardo Ceferino Bernay (04/04/1970), director técnico de Guaraní.Gentileza

Víctor Bernay, el orientador de Guaraní, el Cacique, es un profundo conocedor de nuestro medio desde su época de auxiliar técnico de Pedro Troglio en Cerro Porteño. Llegó a la Toldería tras el fin del ciclo de Francisco Javier Arce.

El argentino lleva 11 juegos con el Legendario, con un balance de 7 victorias (la más reciente por goleada sobre Libertad 4-0), 1 empate y 3 derrotas.

Los aurinegros, que marchan en la segunda posición del Clausura, a solo un punto de distancia del Ciclón, jugarán el domingo contra General Caballero JLM, en La Arboleda de Trinidad, a las 18:30.

