Guaraní: El Cacique rejuvenece con Bernay

Víctor Bernay, el orientador de Guaraní, el Cacique, es un profundo conocedor de nuestro medio desde su época de auxiliar técnico de Pedro Troglio en Cerro Porteño. Llegó a la Toldería tras el fin del ciclo de Francisco Javier Arce.

El argentino lleva 11 juegos con el Legendario, con un balance de 7 victorias (la más reciente por goleada sobre Libertad 4-0), 1 empate y 3 derrotas.

Los aurinegros, que marchan en la segunda posición del Clausura, a solo un punto de distancia del Ciclón, jugarán el domingo contra General Caballero JLM, en La Arboleda de Trinidad, a las 18:30.

