Iván Ramírez: “Demostramos de qué estamos hechos”

Guaraní volvió al triunfo en un partido clave en la pelea por el título de campeón. El Aborigen superó el tropiezo ante 2 de Mayo en la fecha pasada y derrotó 2-0 a Nacional por la fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El Legendario regresó a la cima de la tabla de posiciones y lidera en solitario con 3 puntos de ventaja sobre Cerro Porteño.

Lea más: La tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay

Iván Ramírez fue la figura de la victoria del Indio en el Barrio Santísima Trinidad: el delantero convirtió de penal el primer gol y asistió a Nelson Romero para sentenciar el resultado. “Fue un partido muy difícil, pero hoy demostramos de qué estamos hechos y pudimos llevar los tres puntos”, expresó el atacante a Tigo Sports luego del encuentro en La Arboleda.

“La actitud y las ganas nunca negociamos”

“Estábamos un poco imprecisos, pero en la parte de actitud y las ganas nunca negociamos”, aseguró Ramírez en referencia al desarrollo del juego, levemente favorable al Tricolor en la primera parte hasta que desde los 72 minutos, luego del cabezazo al palo de Derlis Rodríguez, el protagonismo fue del Aurinegro, que registró el noveno triunfo y llegó a las 28 unidades en el certamen.