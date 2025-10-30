Guaraní, entre el Clausura y la Copa Paraguay

Guaraní, el Legendario, defenderá el domingo la punta del torneo liguero frente a su inmediato perseguidor, Cerro Porteño. El “match” será en La Nueva Olla, a las 20:00.

Inmediatamente después, deberá cambiar de chip para meterse de lleno al certamen de integración, para el choque semifinal del miércoles frente al Sportivo 2 de Mayo, a desarrollarse en Villa Elisa, a las 20:00.

Para el choque dominical, el entrenador Víctor Eduardo Ceferino Bernay no podrá alistar a Alexandro Maidana, por suspensión, y Derlis Rodríguez, por cláusula de contrato. Ya podrán reaparecer contra el Gallo norteño a mitad de semana.

El puesto de lateral izquierdo será ocupado por Thiago Servín, mientras que de enlace estará el luqueño Diego Fernández Servín.

En las demás ubicaciones el panorama está despejado, por lo que de no presentarse inconvenientes de último momento, el elenco estará integrado por Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Jhon Jairo Sánchez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Diego Fernández; Fernando Fabián Fernández e Iván Ramírez Ferreira.