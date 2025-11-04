“Le vamos a dar el máximo incentivo a Sportivo Trinidense”

Sportivo Trinidense es el rival de Cerro Porteño en la antepenúltima fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. La previa del partido del puntero empezó a subir la temperatura de la definición del título con el cambio de escenario: el Triki eligió La Huerta en reemplazo de Luis Salinas para recibir al Ciclón el domingo a las 18:00, hora de Paraguay.

A la modificación del escenario, Guaraní, el otro protagonista de la lucha por el campeonato, reaccionó con una sorpresiva frase del vicepresidente: “Le vamos a dar el máximo incentivo a la gente de Sportivo Trinidense si nos toca también, deportivamente y en todo lo que haga falta para que pueda lograr un resultado positivo”, expresó Gerardo García al Cardinal Deportivo.

Guaraní incentivaría a Sportivo Trinidense

De esta forma, el Aborigen, que enfrenta a Libertad en La Arboleda en simultáneo al partido del Azulgrana, estaría incentivando económicamente a los dirigidos por José Arrúa con el objetivo de un buen resultado, que pueda favorecer al Legendario cuando posteriormente quedarán solo dos fechas para finalizar el certamen de Liga de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).