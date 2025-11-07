Solo ganando va a cambiar el “pirevai” en la Toldería

Después quedar en la orilla de la final de la Copa Paraguay, solo ganando este domingo a Libertad va a contrarrestar el “pirevai” (malhumor) que se apoderó en las huestes de Guaraní.

Aún suenan voces de reclamo luego de la derrota frente al 2 de Mayo de Pedro Juan, en el partido de semifinales del torneo de integración. Luego de este fracaso, queda por apostar todo a la pelea por el título del torneo Clausura y de esa manera cerrar bien el año y mirar con otros ojos el 2026.

A puntos iguales con Cerro Porteño en la punta, pero con la ventaja deportiva a favor del equipo de Barrio Obrero, tiene a los aurinegros sin depender de sí mismos en el tramo final hacia la consagración del segundo campeonato de la temporada.

De hecho, por el acumulativo del año, el Legendario ya tiene asegurado el cupo 3 de Paraguay en la Copa Libertadores, lo que implica arrancar en Segunda Fase. Pero el desafío es ganar el título, anotarse a la serie grupal copera, asegurarse 3 millones de dólares, y poder jugar la Supercopa Paraguay 2025, con el ganador de Copa Paraguay.

Solo Derlis, la variante

Esperando ver qué pasa en el entrenamiento de hoy, en el once que se perfila de cara al partido de mañana, solo está Derlis Rodríguez como la variante en relación al equipo de fecha pasada.

Derlis no pudo alistarse contra el dueño de su pase y en esta ocasión irá por Jhon Jairo.

Así, la formación está con Aldo Pérez; Alcides Barbotte, Mario López, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Alcides Benítez, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y Derlis Rodríguez: Fernando Fernández e Iván Ramírez Ferreira.