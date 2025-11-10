Oficial: Guaraní, clasificado a la Copa Libertadores 2026

Guaraní clasificó a la Copa Libertadores 2026: a pesar de la derrota 2-1 con Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, el Aborigen conquistó un boleto al certamen más importante del continente. “¡Bienvenido! @ClubGuarani jugará la CONMEBOL Libertadores 2026”, anunció oficialmente @Libertadores.
El Legendario asegura un lugar en la competencia por la tabla acumulativa, pero todavía resta definir qué etapa disputará: a 1 de Cerro Porteño cuando restan 6 por jugar en el campeonato, si los dirigidos por Víctor Bernay remontan y son campeones, accederán a Fase de grupos. Si no, arrancará desde Fase 2 y deberá superar dos rondas para ingresar al cuadro principal.