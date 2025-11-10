Cerro Porteño, oficialmente clasificado a la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño clasificó a la Copa Libertadores 2026: El Ciclón empató sin goles con Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y aseguró un lugar en el certamen de clubes más importante del continente. “¡Bienvenido! @CCP1912oficial se clasificó a la CONMEBOL Libertadores 2026”, anunció @Libertadores.

El Azulgrana, que jugará la competencia por cuadragésima séptima vez, tiene que definir la etapa que disputará: si conquista del campeonato (es líder con 40 unidades cuando restan dos jornadas) accederá a la Fase de grupos, pero si pierde el título frente a Guaraní (escolta a 1 punto), arrancará desde la Fase 2 y deberá superar dos fases para alcanzar el cuadro principal.

La bienvenida oficial a Cerro Porteño