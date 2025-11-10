Cerro Porteño
10 de noviembre de 2025 - 10:02

Cerro Porteño, oficialmente clasificado a la Copa Libertadores 2026

Cecilio Domínguez, futbolista de Cerro Porteño, durante el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

La Copa Libertadores anunció la clasificación de Cerro Porteño para la edición 2026.

Por ABC Color

Cerro Porteño clasificó a la Copa Libertadores 2026: El Ciclón empató sin goles con Sportivo Trinidense por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay y aseguró un lugar en el certamen de clubes más importante del continente. “¡Bienvenido! @CCP1912oficial se clasificó a la CONMEBOL Libertadores 2026”, anunció @Libertadores.

El Azulgrana, que jugará la competencia por cuadragésima séptima vez, tiene que definir la etapa que disputará: si conquista del campeonato (es líder con 40 unidades cuando restan dos jornadas) accederá a la Fase de grupos, pero si pierde el título frente a Guaraní (escolta a 1 punto), arrancará desde la Fase 2 y deberá superar dos fases para alcanzar el cuadro principal.

La bienvenida oficial a Cerro Porteño