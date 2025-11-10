Guaraní: El Cacique, a punto de quedar en la orilla

La reciente derrota sufrida por Guaraní contra Libertad por 2-1 fue la tercera de manera consecutiva, incluyendo el torneo de integración, en el que deberá presentarse para disputar el partido que casi nadie quiere jugar, por el tercer puesto, contra Nacional.

Lea más: Guaraní, clasificado a la Libertadores

Antes de la caída frente al Guma, se dieron las derrotas contra Cerro Porteño y 2 de Mayo.

El Legendario no depende de sus propias fuerzas para campeonar. Deberá hacer lo suyo, es decir vencer a General Caballero de Juan León Mallorquín en la penúltima fecha y a Luqueño, en la última, para esperar lo que haga Cerro Porteño, que lidera con un punto de ventaja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El técnico argentino Víctor Bernay tiene un buen tiempo para levantar al grupo y frenar la caída libre, ya que el fin de semana no habrá competencia liguera por los amistosos de la selección en Estados Unidos. El choque en Ka’arendy se cumpliría el domingo 23.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Esto todavía no ha terminado, quedan dos fechas. Tenemos que seguir creyendo y trabajando. Mi invitación es a seguir creyendo”, manifestó el orientador aurinegro, quien considera normal el enojo de los hinchas por la derrota, pero no los insultos.

Los aurinegros ya están clasificados a la Copa Libertadores, por ahora con el rótulo de Paraguay 3, por lo que deberían entrar a partir de la segunda fase clasificatoria.