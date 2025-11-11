Guaraní
11 de noviembre de 2025 - 17:25

Guaraní, arbitraje y nivel descendente

Víctor Eduardo Ceferino Bernay, director técnico argentino de Guaraní.
Guaraní reclama contra decisiones arbitrales que son perjudiciales para sus intereses, aunque también su nivel de juego ya no es el mismo. Producto del bajón se registraron las derrotas en fila contra Cerro Porteño, 2 de Mayo (semifinales de Copa Paraguay) y Libertad.

La dirigencia de Guaraní, encabezada por Emilio Daher Acuña, cuestiona el “bajo nivel, la falta de coherencia y la ausencia de criterios uniformes en el arbitraje”, luego de la caída contra el Guma, en la cual le anularon dos goles por posición adelantada con trazados de línea del VAR que para la “tribu” son considerados dudosos.

El técnico Víctor Bernay divide opiniones en la Toldería. Por un lado, el mérito de potenciar jugadores y conformar un equipo competitivo en dos frentes. Por el otro, la imposibilidad de mantener el rendimiento, justo en el tramo final de la temporada. Para los fanáticos, el planteamiento cauteloso contra el Ciclón ocasionó esta caída libre.