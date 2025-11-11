Guaraní, arbitraje y nivel descendente

La dirigencia de Guaraní, encabezada por Emilio Daher Acuña, cuestiona el “bajo nivel, la falta de coherencia y la ausencia de criterios uniformes en el arbitraje”, luego de la caída contra el Guma, en la cual le anularon dos goles por posición adelantada con trazados de línea del VAR que para la “tribu” son considerados dudosos.

Lea más: Guaraní, contra el arbitraje

El técnico Víctor Bernay divide opiniones en la Toldería. Por un lado, el mérito de potenciar jugadores y conformar un equipo competitivo en dos frentes. Por el otro, la imposibilidad de mantener el rendimiento, justo en el tramo final de la temporada. Para los fanáticos, el planteamiento cauteloso contra el Ciclón ocasionó esta caída libre.