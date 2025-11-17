Guaraní: Adversa racha legendaria

Guaraní enfrentará el domingo en Juan León Mallorquín al General Caballero (18:00), flamante campeón de la Copa Paraguay y que con seguridad presentará un grado de dificultad.

Lea más: El Legendario y su caída del tobogán

El técnico argentino Víctor Bernay necesita recuperar anímicamente el grupo luego de las cuatro caídas en hilera, considerando las dos del certamen de integración.

La “tribu” espera que el retorno del portero titular Aldo Pérez se produzca sin “estornudos” tras su expedición estadounidense con la Albirroja, más aún luego de la actuación del suplente Marino Arzamendia, quien cometió muchos errores en la reciente derrota contra Nacional por 4-0, en Capiatá.

Pérez, deportista iteño de 25 años, retornó a la Toldería luego de militar a préstamo en Ameliano, lleva 19 presentaciones con la casaca aurinegra en este ciclo.