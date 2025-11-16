Guaraní: El Legendario y su caída del tobogán

Dos de las caídas de Guaraní se dieron por la Copa Paraguay y las otras por el torneo Clausura. De candidato a ganar el certamen de integración, el Cacique pasó al cuarto puesto, luego de perder en semifinales contra 2 de Mayo y luego frente a Nacional.

En la competencia liguera, el Legendario Cacique sucumbió contra Cerro Porteño y Libertad. El domingo deberá vencer a General Caballero de Mallorquín (18:00) para llegar a la última fecha (su rival será Luqueño) con posibilidades de éxito. Necesita un resbalón del líder Cerro Porteño.