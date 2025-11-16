Guaraní
16 de noviembre de 2025 - 15:56

Guaraní: El Legendario y su caída del tobogán

El argentino Víctor Bernay, entrenador de Guaraní, durante el partido frente a Cerro Porteño por la fecha 19 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Víctor Eduardo Ceferino Bernay, director técnico Guaraní. Fernando Romero, ABC Color

Guaraní corre el riesgo de quedar con las manos vacías por su pronunciado bajón futbolístico, que ocasionó cuatro derrotas consecutivas. Su presente revive los recuerdos del tobogán de Dos Bocas.

Por ABC Color

Dos de las caídas de Guaraní se dieron por la Copa Paraguay y las otras por el torneo Clausura. De candidato a ganar el certamen de integración, el Cacique pasó al cuarto puesto, luego de perder en semifinales contra 2 de Mayo y luego frente a Nacional.

En la competencia liguera, el Legendario Cacique sucumbió contra Cerro Porteño y Libertad. El domingo deberá vencer a General Caballero de Mallorquín (18:00) para llegar a la última fecha (su rival será Luqueño) con posibilidades de éxito. Necesita un resbalón del líder Cerro Porteño.