Guaraní: Zaracho, segunda oportunidad tras jugar en Vietnam

En 2024, el atleta Sebastián Zaracho llegó al Cacique, Guaraní, tras militar en el boliviano Aurora de Cochabamba.

Su primer ciclo en la Toldería aurinegra no fue bueno, con solo cuatro partidos animados. Por eso fue notificado que no sería tenido en cuenta en el segundo semestre, por lo que se vio obligado a emprender un larguísimo viaje al sudeste asiático para actuar en filas del Song Lam Nghe An FC.

Sebastián surgió en General Díaz de Luque, club en peligro de extinción (descendido a la última categoría) y también militó en el ascenso, en filas del Sportivo Iteño.

Su vuelta a la “tribu” fue con moderadas expectativas, por el solo hecho que tenía contrato vigente. Sin embargo, le puso el mayor empeño para transformarse en una importante pieza defensiva.

El marcador central lleva 18 presentaciones con la casaca en este semestre, con una anotación.

La plantilla legendaria se prepara en su campo del Comité Olímpico Paraguayo para el duelo dominical en Juan León Mallorquín contra General Caballero, a las 18:00. El Cacique, que marcha en el segundo lugar del Clausura, un punto por detrás de Cerro Porteño, debe ganar para llegar a la última fecha, contra Luqueño, con posibilidades campeonables.