Guaraní: Lista ampliada de bajas

Ya están oficialmente fuera de Guaraní Juan Gabriel Patiño, William Gabriel Mendieta, Aldo Maíz y Gustavo Marecos.

Lea más: Bajas en la Toldería aurinegra

Los que integran la lista de prescindibles son Fernando Román, Ángel Aquino, Víctor Céspedes, Alan Pereira, Octavio Alfonso y Patrocinio de Jesús Alvarenga.

Al tener contrato vigente, los atletas eventualmente podrían optar en quedarse en el club para seguir percibiendo sus haberes, aunque no serán tenidos en cuenta en el plantel superior conducido por el argentino Víctor Bernay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy