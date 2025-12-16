Guaraní
16 de diciembre de 2025 - 18:23

Guaraní: Lista ampliada de bajas

Alan Gustavo Pereira (26 años) deberá cambiar de aire en busca de continuidad deportiva.
Guaraní dio las gracias por los servicios prestados a cuatro futbolistas tras el cierre de la temporada 2025. Sin embargo, la cantidad de bajas en la Toldería aurinegra es mayor.

Ya están oficialmente fuera de Guaraní Juan Gabriel Patiño, William Gabriel Mendieta, Aldo Maíz y Gustavo Marecos.

Los que integran la lista de prescindibles son Fernando Román, Ángel Aquino, Víctor Céspedes, Alan Pereira, Octavio Alfonso y Patrocinio de Jesús Alvarenga.

Al tener contrato vigente, los atletas eventualmente podrían optar en quedarse en el club para seguir percibiendo sus haberes, aunque no serán tenidos en cuenta en el plantel superior conducido por el argentino Víctor Bernay.

