Bernay habla del futuro de Guaraní y método de reemplazos ante posibles salidas

“A trabajar y en la tarea de reemplazarlo está Daniel Pérez en el plantel y tendríamos que traer alguien más para que puedan pelear sanamente el puesto y ver quién se queda con la titularidad”, explicó Bernay. El DT confirmó que ya conversaron con la directiva sobre la búsqueda de un lateral derecho adicional, ya que la salida de Benítez dejaría a Pérez como la única opción natural disponible.

El argentino destacó el trabajo de análisis previo realizado junto a la secretaría técnica para cubrir las vacantes que pudieran generarse en el corto plazo. “Si bien, Farid Zahzú tiene una base de datos muy amplia de los cuales estamos ya analizando, porque hemos hecho un trabajo de analizar los posibles puestos que se nos podían llegar a ir para buscar si teníamos reemplazo dentro de casa o no”, señaló.

Sobre la situación del extremo Derlis Rodríguez, el estratega manifestó su optimismo respecto a su continuidad en la institución para la temporada 2026. “Por el momento, Cerro Porteño no ha solicitado la repesca del futbolista, por lo cual consideramos que sea un futbolista de nuestra casa, así que esperemos que así pueda ser”, comentó. Además, confirmó un amistoso contra San Lorenzo programado para el sábado 17 de enero.

En cuanto a figuras como Alexandro Maidana Iván Ramírez Ferreira o Agustín Manzur, el técnico admitió que son jugadores con altas probabilidades de ser transferidos debido a su rendimiento. “Hay que adelantar tiempo y ganar tiempo en el fútbol y más que nada en países que son exportadores, y más en Guaraní, que ha tenido un semestre que ha llamado la atención y hemos sido consultados por muchas instituciones de diferentes países”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, el entrenador abordó la logística de la localía, indicando que la intención es seguir utilizando el estadio La Arboleda para sus encuentros. “Tengo entendido que se ha trabajado para que continúe siendo la misma, está muy lindo el campo de juego y nos hemos sentido muy cómodos”, concluyó. Bernay enfatizó la importancia de la colaboración mutua entre los clubes para el desarrollo del campeonato paraguayo.