Guaraní: Derlis Rodríguez sigue en la Toldería

Rodríguez, de los registros de Cerro Porteño, a préstamo en Guaraní, en principio iba a retornar al Ciclón, pero nuevamente quedó liberado luego de una evaluación del entrenador azulgrana Jorge Bava.

El limpeño Alcides Benítez, que juega de lateral-volante por derecho, tendrá su primera experiencia internacional. Su contrato con el Pirata cordobés, que compra el 50 por ciento del pase, será por cuatro temporadas.

El Cacique incorporaría al marcador de punta argentino Mariano Ramos (21), quien ascendió con Rubio Ñu.

