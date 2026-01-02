Guaraní: Recuperación legendaria

El volante Félix Jesús María Llano (24 años), cedido al Sportivo 2 de Mayo, vuelve a la Toldería para militar en Guaraní, su club de origen.

El primer retorno anunciado había sido el también mediocampista Matías López (22), de gran temporada en Recoleta FC.

Después fue oficializado el zaguero César Gregorio Ramírez (22), quien también estuvo en el Gallo norteño.

Otros jugadores legendarios que estuvieron en el “2” y que esperan ser confirmados son René Osmar Rodríguez (23) y Brahian Fernández (24). La tendencia es que vuelvan a ser cedidos.