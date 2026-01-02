Libertad: Incorporación del Pachi Carrizo

Como el acto de presentación del Pachi Carrizo aún no se hizo, el club del barrio Las Mercedes, Libertad, presidido por el Dr. Rubén Di Toque Aquino, aún no divulgó imagen alguna del talentoso volante argentino, recientemente desvinculado de Cerro Porteño.

La dotación repollera realiza su preparación en el complejo ubicado en Fernando de la Mora, bajo las órdenes de Francisco Javier Arce, quien aguarda más incorporaciones, sobre todo para fortalecer su bloque defensivo.

Además de Carrizo, otro jugador de armado integrado a la dotación es el joven Amín Ezequiel Molinas (20), quien retornó después de una enriquecedora experiencia en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, en el que totalizó 25 presentaciones con el Gallo norteño, con cuatro goles marcados.

