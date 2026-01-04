Guaraní: Argentino Segovia, incorporación foránea

El defensor Imanol Segovia, apuesta extranjera de Guaraní para la nueva temporada, es natural de Posadas (Misiones) y viene de militar en el Deportivo Armenio, en la Primera B (tercera categoría) del fútbol del vecino país.

Segovia estuvo en las formativas de River Plate y Racing Club. Tuvo una corta experiencia europea en el Elche Ilicitano de España, retornó a la Academia y luego estuvo en Talleres de Córdoba, Independiente Rivadavia de Mendoza y Armenio, que lo presta al Legendario por un año, con opción a compra.

El atleta tendrá exposición internacional en el Cacique, que se dispone a disputar la Copa Libertadores, a partir de la segunda fase clasificatoria.

Guaraní enfrentará al ganador de la serie entre Juventud Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Quito. De superar el filtro, lidiará con el vencedor de la llave entre Liverpool de Montevideo y Deportivo Independiente Medellín por un lugar en la fase de grupos, el primer gran objetivo aurinegro.