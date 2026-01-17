Guaraní: El Cacique se prueba para el añejo clásico

El Cacique, Guaraní, se medirá con Sportivo San Lorenzo, en el Gunther Vogel, a las 07:00. Los equipos alternativos igualmente entrarán en acción.

Los aurinegros, dirigidos técnicamente por el argentino Víctor Bernay, necesitan alcanzar un alto nivel para llegar al objetivo trazado a corto plazo, que es llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Para oxigenar su economía, el Legendario deberá superar dos instancias clasificatorias. Debutará en la segunda fase contra el vencedor de la serie entre Juventud Las Piedras de Uruguay y Universidad Católica de Quito. De pasar, lidiará con el ganador de la llave entre Liverpool de Montevideo y Deportivo Independiente Medellín (DIM).

El club del barrio Pinozá contrató a los argentinos Mariano Ramos e Imanol Segovia, además de rescatar a tres jugadores de la cantera que venían militando a préstamo en otras instituciones, Matías López, César Gregorio Ramírez y Jesús Llano.