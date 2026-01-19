Guaraní: Argentino Tanda, fichaje aurinegro

El volante central Patricio Tanda llega a la Toldería aurinegra de Guaraní a préstamo de Racing de Avellaneda. Los medios del vecino país refieren que la opción de compra fijada es de 700.000 dólares por el 50 por ciento del pase.

El pivot se firmó en la Academia racinguista y tuvo su paso por Ferro Carril Oeste, Unión de Santa Fe y el Karpaty Lviv de Ucrania, con el que acumuló 22 partidos en el ciclo 2024/25.

Tanta es la tercera incorporación foránea del Cacique, después de sus compatriotas Mariano Darío Ramos e Imanol Segovia.

El Legendario, dirigido técnicamente por Víctor Bernay, recuperó a Matías López, quien en año pasado militó en Recoleta FC. Además volvieron al club César Gregorio Ramírez y Jesús Llano, después de defender los colores del Sportivo 2 de Mayo.