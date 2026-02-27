Alexandro Maidana deja el “Legendario” para sumarse a Talleres de Córdoba

Tras su formación en la cantera aurinegra, fue cedido a equipos de la División Intermedia, Atyrá FC durante 2023 y un paso por Resistencia en 2024, su explosión definitiva llegó en su vuelta a Guaraní a comienzos de 2025. Con la camiseta del “Legendario”, el lateral no solo demostró solvencia, sino una gran vocación ofensiva, al completar 33 partidos, anotar cuatro goles y brindar una asistencia en un año que incluyó roce en la Copa Sudamericana. Su carta de presentación ante el mundo, fue el Mundial Sub-20 de 2025, donde como titular indiscutido de la Albirroja anotó un gol y se erigió como uno de los laterales con mayor proyección de su generación.

Para el defensor oriundo de la ciudad de Caacupé, Talleres representa la vitrina ideal no solo para estar en la mira de otros clubes sino elevar aún más, su nivel para convencer a Gustavo Alfaro. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el jugador entiende que la competitividad del fútbol argentino es el trampolín necesario para ganarse un lugar en la lista definitiva de la selección absoluta. Además, su salida se produce en un momento de transición para el club paraguayo, que aún asimila el golpe de la eliminación en la Copa Libertadores ante Juventud de Las Piedras.

Aunque el equipo de Córdoba tampoco tendrá competencia internacional en el presente curso, el defensor no estará solo. La presencia de su compatriota Ronaldo Martínez, quien se sumó al club este año tras su paso por Platense, será fundamental para su adaptación. El delantero será el anfitrión del defensor que buscará intentar proyectar su carrera hacia la élite, consolidando una inversión importante para el equipo cordobés que apuesta por un contrato multianual para asegurar su patrimonio.