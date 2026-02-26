Copa Libertadores: Juventud de Las Piedras elimina a Guaraní en el Defensores

La expulsión de Zaracho fue el punto de quiebre

Guaraní tuvo el escenario a favor para avanzar en la Copa Libertadores, pero una serie de decisiones desacertadas terminó por truncar su ilusión en el certamen continental.

Lea más: Diego Gómez y el noble gesto con Gustavo Caballero en Inglaterra

La expulsión de Sebastián Zaracho, apenas iniciado el segundo tiempo, marcó un claro punto de quiebre en el desarrollo del partido y sin dudas fue el punto de inflexión en el compromiso.

A partir de allí, Juventud de Las Piedras supo administrar la ventaja con inteligencia. Sin ser superior en el juego, el conjunto uruguayo mostró oficio, manejó los tiempos y aprovechó el contexto para asegurar una clasificación que castigó la falta de equilibrio y control del Aborigen.

En el partido de ida el marcador permaneció inalterable, y la historia se repitió en la primera mitad de la revancha: escasas aproximaciones y ninguna situación de real peligro frente a los arcos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se esperaba un Guaraní más decidido, intenso y con determinación para imponer condiciones en casa y encaminar la clasificación.

Sin embargo, el equipo careció de profundidad y sorpresa, y el técnico Bernay nunca encontró respuestas en su onceno inicial para cambiar el rumbo de un trámite que se volvió previsible y carente de ambición ofensiva.

En el segundo tiempo cambiaría todo, primero la expulsión de Sebastián Zaracho al borde del área para que Barrandeguy con un increíble remate de tiro libre establezca el 1-0 para la visita. El panorama se veía negro para Guaraní que perdía en el marcador y en el campo.

Una mano de Martín Cáceres fue sansionado por penal y dio un respiro y alivio luego que Servio igualara las cosas con su gol.

Parecía que se iban a los penales, pero una desatención en la defensa fue aprovechada por Ramiro Peralta que gritó el gol y la clasificación uruguaya nada menos que en el Defensores del Chaco.

Guaraní se despide de toda competencia internacional ya que debía avanzar al menos a Fase 3 para asegurar la Sudamericana.