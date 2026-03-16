Guaraní: El Cacique despide a Bernay

El argentino Víctor Bernay, con pasado en Cerro Porteño y Nacional, fue anunciado como nuevo conductor legendario el 4 de junio de 2025, en reemplazo de Francisco Arce.

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Con Bernay, el Cacique totalizó 40 partidos, de los cuales ganó 19, empató 9 y perdió 12. La gota que colmó el vaso fue el empate sin goles del domingo contra Ameliano, en Villeta, en un duelo en el que el equipo demostró una pálida imagen.

El club aurinegro conformó un cuerpo técnico provisorio comandado por Claudio David Vargas, quien estará acompañado por Miguel Paniagua, Fabián Cabello, Nelson Ojeda y Rodrigo Balmori.

Uno de los candidatos a llegar a la Toldería es Marcelo José Palau, quien dejó huellas en la institución como jugador, pero sin tanto suceso como entrenador, tanto en Tacuary como en 2 de Mayo.

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Otro postulante es Lucas Barrios, desvinculado recientemente de Luqueño.

Guaraní jugará el miércoles contra Recoleta FC, en Capiatá, a las 20:30.