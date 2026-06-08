Guaraní
08 de junio de 2026 a la - 15:24

Sebastián Zaracho, de Guaraní a Rosario Central

Eduardo Sebastián Zaracho pasará de Guaraní a Rosario Central en un préstamo por un año, con opción a compra.
Eduardo Sebastián Zaracho pasará de Guaraní a Rosario Central en un préstamo por un año, con opción a compra.Club Guaraní

Sebastián Zaracho tendrá en Argentina su tercera experiencia internacional, después de militar en Bolivia y Vietnam. El defensor deja Guaraní para militar a préstamo en Rosario Central.

Por ABC Color

Una operación de préstamo por un año con opción a compra es la que se da con Eduardo Sebastián Zaracho Espínola, zaguero central de 27 años que dejará una importante suma a Guaraní con su ida al Rosario Central.

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Será la tercera experiencia fuera del país para el atleta surgido profesionalmente en el General Díaz de Luque. Entre el 2022 y el 2023, Sebastián jugó en el boliviano Aurora de Cochabamba.

Entre agosto de 2024 y julio de 2025 estuvo en la exótica Liga de Vietnam, específicamente en el Song Lam Nghe An FC.

Zaracho igualmente militó en el circuito de ascenso, en filas del Sportivo Iteño.

Con la casaca aurinegra, Sebastián Zaracho registra 41 partidos, con tres anotaciones.