Sportivo Luqueño gestiona incorporaciones rioplatenses

Para evitar un nuevo descenso -que sería el quinto, después de los sufridos en 1931, 1955, 2963 y 2021-, el Sportivo Luqueño deberá realizar una gran campaña en el campeonato Clausura, que se pondrá en marcha el viernes 24 de julio, con los auriazules enfrentando a Guaraní, de visitante.
Lea más: Dos argentinos en la agenda de Cerro Porteño
Dante Nicolás Campisi, arquero argentino de 29 años, con pasado en el club popular entre el 2019 y el 2021, tiene encaminada su vuelta tras militar en el Estudiantes de Caseros, de la Primera Nacional en su país.
La carrera profesional de Nico Campisi comprende los clubes Sportivo San Lorenzo (2019), Sportivo (2019-2021), Sol de América (2021), Atlético Tucumán (2022), Huracán (2022-2023), Unión de Santa Fe (2023-2024), Tampa Bay Rowdies (2025), Miami FC (2025) y Estudiantes de Caseros (2026), con el que disputó 15 partidos.
La otra incorporación prácticamente confirmada del Sportivo es el uruguayo Alejandro Daniel Silva González (36 años), recientemente desvinculado de Olimpia, con el que obtuvo el título del Apertura 2026.
Ale Silva es un conocido de nuestro medio. Su recorrido contempla el Fénix de Montevideo (2010-2012), Olimpia (2012-2013), Lanús (2014-2018), Peñarol (2014), Olimpia (2015-2016), CF Montreal (2018), Olimpia (2019-2023), Libertad (2024), Recoleta FC (2025) y Olimpia (2026).
Las actividades con miras al segundo tramo futbolístico del año se iniciarían la semana próxima, bajo la conducción técnica del charrúa Hernán Rodrigo López.