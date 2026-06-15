Guaraní, con una docena de bajas para el segundo semestre

La preparación de Guaraní se desarrolla básicamente en la parcela que tiene el club en el Comité Olímpico Paraguayo, en Luque.

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De momento, los aurinegros aún no confirmaron fichaje alguno, de acuerdo a la gran cantidad de bajas, con seguridad tendrá incorporaciones.

Los que dejan la institución del capitalino barrio Pinozá son Sebastián Zaracho (fichó por Rosario Central), Agustín Manzur (jugaría en Libertad), Richar Torales, John Jairo Sánchez, César Miño, Marino Arzamendia y Marcos Gómez, los más conocidos.

Igualmente dejaron de pertenecer a la familia legendaria Javier Velázquez, Alcides Domínguez, Luis Aimar Luján Paredes, Bruno Díaz y José Ignacio Sosa.

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La nómina podría crecer, ya que la continuidad de Derlis Rodríguez en la Toldería depende de Cerro Porteño. Si el Ciclón pretende contar con su concurso, volverá a Barrio Obrero.

El primer semestre de Guaraní no fue bueno: eliminado en la segunda fase de la Copa Libertadores y séptimo en el campeonato Apertura.

El Clausura 2026 se pondrá en marcha el viernes 24 de julio. El estreno será contra Sportivo Luqueño, en condición de local.