Fútbol Internacional
09 de junio de 2026 a la - 17:53

Sebastián Zaracho, presentado en Rosario Central

Eduardo Sebastián Zaracho Espínola (20/01/1999), nuevo futbolista de Rosario Central de Argentina.
Eduardo Sebastián Zaracho Espínola (20/01/1999), nuevo futbolista de Rosario Central de Argentina.Redes sociales

El paraguayo Sebastián Zaracho fue presentado este martes como nuevo futbolista del argentino Rosario Central, que lo contrata tras su positiva experiencia en Guaraní.

Por ABC Color

Esta es la tercera salida del país de Sebastián Zaracho, defensor central de 27 años que militó en el boliviano Aurora de Cochabamba y en el Song Lam Nghe An FC de Vietnam.

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Zaracho, formado en General Díaz de Luque y con pasado en el Sportivo Iteño, fue a central como jugador libre, después de cumplir su contrato con Guaraní, en el que tuvo un buen desempeño.

El zaguero, que en su época juvenil tuvo una pasantía en Boca Juniors, firmó un contrato por una temporada, con opción de prolongación a tres, dependiendo de su rendimiento.