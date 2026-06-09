Sebastián Zaracho, presentado en Rosario Central

Esta es la tercera salida del país de Sebastián Zaracho, defensor central de 27 años que militó en el boliviano Aurora de Cochabamba y en el Song Lam Nghe An FC de Vietnam.
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Zaracho, formado en General Díaz de Luque y con pasado en el Sportivo Iteño, fue a central como jugador libre, después de cumplir su contrato con Guaraní, en el que tuvo un buen desempeño.
El zaguero, que en su época juvenil tuvo una pasantía en Boca Juniors, firmó un contrato por una temporada, con opción de prolongación a tres, dependiendo de su rendimiento.