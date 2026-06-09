Sebastián Zaracho, presentado en Rosario Central

Esta es la tercera salida del país de Sebastián Zaracho, defensor central de 27 años que militó en el boliviano Aurora de Cochabamba y en el Song Lam Nghe An FC de Vietnam.

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Zaracho, formado en General Díaz de Luque y con pasado en el Sportivo Iteño, fue a central como jugador libre, después de cumplir su contrato con Guaraní, en el que tuvo un buen desempeño.

✍️💛💙 Firma y camiseta auriazul para Sebas Zaracho pic.twitter.com/BGQJesxD1o — Rosario Central (@RosarioCentral) June 9, 2026

El zaguero, que en su época juvenil tuvo una pasantía en Boca Juniors, firmó un contrato por una temporada, con opción de prolongación a tres, dependiendo de su rendimiento.