Guaraní: Antonino llega a la Toldería aurinegra

Antonino Martínez Arévalos (23 años) es un guardameta formado en Cerro Porteño, que llegó a integrar el plantel profesional y estuvo entre los suplentes, que ahora pasa a Guaraní con el objetivo de ganarse un lugar.

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El deportista nació el 13 de mayo de 2003 y es el primer fichaje aurinegro para el segundo semestre, que comprende el campeonato Clausura y la Copa Paraguay como cartelera para el Cacique.

El zaguero Paul Vicente Riveros se reintegró al plantel que comanda el argentino Leandro Atilio Romagnoli tras su préstamo en el Sportivo Luqueño.

El club del capitalino barrio Pinozá desea contar con Wilfrido Báez, Pedro Ríos y Aldo Walmor González, pertenecientes a los registros de Recoleta FC.

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Otro que figura en los planes es Tobías Morínigo, lateral-volante izquierdo de Olimpia, últimamente en el Sportivo Trinidense.

Al cabo del primer semestre dejaron la institución: Marino Arzamendia, Javier Velázquez, Alcides Domínguez, Aimar Paredes, Marcos Gómez, Agustín Manzur, Richar Torales, César Miño, John Jairo Sánchez, Bruno Díaz, José Sosa, Sebastián Zaracho y Derlis Rodríguez.

El caso de Rodríguez, reincorporado a Cerro Porteño, es muy especial, ya que Guaraní desea prolongar su préstamo, aunque la dirigencia habría propuesto al jugador una reducción salarial, obviamente rechazada, porque la tendencia es ganar más, no menos.

El Clausura 2026 se abrirá el viernes 24 de julio. En la primera fecha, Guaraní enfrentará al Sportivo Luqueño, en condición de local.