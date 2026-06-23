Olimpia: Facundo Insfrán, segundo traspaso del mercado de pases invernal

Con dos operaciones, Olimpia se toma un respiro económico para afrontar el segundo tramo de la temporada, que comprende triple competencia, el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana.

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El golero encarnaceno Facundo Ezequiel Insfrán Lirussi, de 20 años y con seis partidos en Primera, todos disputados en 2025, va a Al-Wahda FC de Emiratos Árabes Unidos.

Datos extraoficiales señalan que el club con sede en Abu Dabi abonará 700.000 dólares por el 50 por ciento del pase. El monto parece bajo para un deportista de proyección, titular en las selecciones paraguayas menores.

Insfrán firmaría un contrato por tres temporadas para actuar en la Liga Árabe del Golfo, la denominación del circuito superior de dicho país.

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La primera transferencia cerrada por el Decano de nuestro fútbol fue la ida de Hugo Lorenzo Quintana (24) al Independiente del Valle de Ecuador, que abona alrededor de 2.000.000 de dólares por el 50 por ciento del pase del mediocampista central, campeón en Paraguay con Olimpia, y en Uruguay con el Liverpool.