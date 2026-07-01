Guaraní presenta su primera incorporación

“Bienvenido Juan Manuel García” posteó Guaraní en el anuncio de contratación del atacante argentino de 33 años.

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García es el primer fichaje oficializado por el Cacique en este mercado de pases invernal, aunque con anterioridad acordó la llegada del arquero Antonino Martínez Arévalos (23), a préstamo de Cerro Porteño.

La carrera del atacante comprende los clubes Banfield (2012-2013), Brown de Adrogué (2013-2015), San Martín de San Juan (2016), Brown de Adrogué (2016-2017), Ferro Carril Oeste (2017-2018), Arsenal de Sarandí (2018-2020), Unión de Santa Fe (2020-2021), Newell’s Old Boys (2022), Huracán (2023), Volos NFC de Grecia (2023-2024), Newell’s Old Boys (2024-2025) y Panetolikos de Grecia (2026).

El club del barrio Pinozá irá anunciando de manera gradual sus incorporaciones para potencial del plantel que dirige el entrenador argentino Leandro Atilio Romagnoli y del que salieron al cabo del primer semestre: Derlis Rodríguez, Marino Arzamendia, Javier Velázquez, Alcides Domínguez, Aimar Paredes, Marcos Gómez, Agustín Manzur, Richar Torales, César Miño, John Jairo Sánchez, Bruno Díaz, José Sosa y Sebastián Zaracho.