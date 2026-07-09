Guaraní encamina un nuevo fichaje foráneo

Hasta aquí, cuatro futbolistas se sumaron al plantel de Guaraní, al mando del director técnico argentino Leandro Atilio Romagnoli.

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Antonino Martínez, Juan Manuel García (argentino), Jonathan Jesús Espínola y Thiago Ezequiel Romero (argentino) son las altas aurinegras para el segundo tramo de la temporada.

El puntero izquierdo uruguayo Maximiliano Nahuel Añasco Dornells, de 25 años, llegaría a nuestro fútbol de la mano del Cacique, con el que ya tiene un principio de acuerdo.

Además de su club de origen, Añasco, natural de Salto (ciudad en la que nació Éver Hugo Almeida), militó en Sud América, Danubio, Rampla Juniors y Cerro Largo.

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Los medios uruguayos señalaron que el atleta se despidió de sus compañeros para llegar a la Toldería y sumarse a la dotación legendaria.

En contrapartida, la nómina de bajas la componen: Derlis Rodríguez, Marino Arzamendia, Javier Velázquez, Alcides Domínguez, Aimar Paredes, Marcos Gómez, Agustín Manzur, Richar Torales, César Miño, John Jairo Sánchez, Bruno Díaz, José Sosa, Sebastián Zaracho y Mariano Ramos.

En la primera fecha del campeonato Clausura 2026, Guaraní jugará contra el Sportivo Luqueño el próximo domingo 26, en el estadio del Deportivo Capiatá, a las 18:30.